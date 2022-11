Soomest pärit Heikkil on küll abikaasa, kuid ta lustib vahel ka juhuslike seksuaalpartneritega. Lisaks on tal seksnukk Cindy, kelle eest mees head hoolt kannab.

Ostuhetkest peale on Cindy viibinud mehe töökoha kapis. Heikki sõnul teavad töökaaslased, mida ta enda töökapis hoidab, kuid see ei häiri kolleege. Pigem teeb see neile nalja. Mehe abikaasa seevastu on selgelt mõista andnud, et Cindyl nende koju asja pole.