Vene naiste meeleheitlik palve Putinile võib nad otsejoones vangi viia

Sõtta kahurilihaks saadetud meeste naised tegid avaliku videopöördumise, kus paluvad oma meeste kojusaatmist. «Neil pole väljaõpet, neil pole korralikke relvi, aga neil kõigil on naised, lapsed, pere...» Tegusad 12 naist riskivad üleskutset tehes oma vabadusega, sest Venemaal on ebaseaduslik sõja julmuseid paljastada ning sellest keelust üleastujaid ähvardab reaalne vanglakaristus. Videopöördumine on mitmes Venemaa meediakanalist seetõttu juba kustutatud.