Mida paganat teevad suhtes inimesed kohtinguportaalides?

Tutvumisrakendused on lõputute usaldusprobleemide allikaks. Mõnikord arvad, et oled kohanud kedagi täpselt õiget ja sobivat, kuid siis selgub, et tema pole sugugi vallaline ega samade tutvumishuvidega, kui sina. Uuringufirma «GlobalWebIndex» 2015. aastal läbi viidud uuringus selgus, et lausa 42 protsenti tutvumisportaalides kontot omavaid inimesi on püsisuhtes - kas siis pikaajalises kooselus või abielus.