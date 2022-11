KUULA LUGU ⟩ Koit Toome avaldas võimsa ballaadi: üle hulga aja olen väga rahul

«Peale suve oli veidi rahulikum periood. Nüüd tulevad uued projektid, kõik üksteise otsas ja korraga. Kuid elu on näidanud, et see on kõikidel inimestel nii. Eks see ole meie elukutse puhul ka tavapärane - muusikutel läheb aasta lõpp pea alati kiireks,» avaldas Koit Toome raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Toome märkis, et enne tormilist hooaega sai isiklikus plaanis aeg hetkeks maha võetud. «Just oli väike puhkus, neli päeva täpsemalt - kogusin aasta lõpuks jõudu. Aga nüüd siis töölainel ja suure mölluga. Eile oli teatris Vanemuine viimane «ABBA kontsert» ja uuest nädalast algab tuur «Pöördes». Päris kindlasti tuleb ka jõulutuur, seekord Noorkuuga,» lisas ta.

«Tegemist on kõvasti. Kõigele lisaks on veel ka oma bändiga esinemised, peamiselt nädalavahetustel. Esinemiste jaoks tuleb muidugi ette valmistada - kõvasti on erinevat materjali, lugusid ja proove,» avaldas ta.

Toome rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis ka oma uuest palast, mis kannab pealkirja «Hääletu». «Avalikkus on kuulnud killukest sellest loost meie kodumaises filmis «Jahihooaeg». See power-ballaad valmis aasta tagasi, lihtsalt klaveri taga klimberdades. Lugu sai nüüd endale ka muusikavideo, filmimine oli kõigest kolme nädala eest. Suurepärase lüürika on kirjutanud Jana Hallas. Üle hulga aja olen väga rahul,» lausus ta.