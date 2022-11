Oled väsinud, kuid tahad ikkagi autorooli minna? Loe siit, kuidas toimida!

«Me ei tea päris täpselt, kui paljud inimesed on autorooli läinud väsinud seisundis. Kuid ühe võimalusena saab kasutada küsitlusuuringuid. Inimesed ise on seda teemat kommenteerinud ja meile vajalikke vastuseid andnud. Selle info põhjal võib väita, et ligi 40% juhtidest on sõidukit juhtides tundnud väsimusseisundit,» märkis Villu Vane raadio Elmar hommikuprogrammis.

Vane lisas, et paljud on väsinuna autoroolis olles silmitsi seisnud liiklusohtliku olukorraga. «Probleem on päris tõsine ja sügav. Alles paar päeva tagasi vaatasin hommikust liiklusõnnetuste kokkuvõtet. Viimane tõenäoliselt väsimusega seotud õnnetus juhtus vaid mõned nädalapäevad tagasi. Üks 68-aastane mees jäi roolis tukkuma ja auto sõitis teelt välja kraavi, vastu teetruupi. Õnnetuses sai kaassõitja vigastada ja toimetati kliinikumi,» märkis ta ja lisas, et analoogseid õnnetusi juhtub ilmselt märksa rohkem, kui me neist teame.

Miks inimesed teevad väsinud peast otsuse ja leiavad, et nad on auto juhtimiseks sobivas olekus? «Teinekord sunnib elu neid otsuseid tegema. Tuleb ette, et on palju tööülesandeid ja pikad päevad, väsitavad pealekauba. Ka siis, kui elukoht juhtub töökohast kaugel olema, tahaksid õhtul koju sõita. Ilmselt on see suurim põhjus, miks seda tehakse,» lisas Vane.