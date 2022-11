Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi: seda, mis on mehelik, ei otsusta mitte mehed ise, vaid seda ütlevad naised

«Seda, mis on mehelik, ütleb meile vastassugupool. Mehelik mees on väga subjektiivne hinnang, sest mehelikkuse mõiste on ajastus ja ajas muutuv, lisaks ka vanusega muutuv. Tihti seostatakse mehelikkust sõjardiga, kaitsjaga, sõduriga. Kõige lihtsam soovitus ongi panna vorm selga – see mõjub. Vorm näitab, et tegu on mehega, kes on turvaline ja kes kaitseb,» sõnas Riho Ühtegi.