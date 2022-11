PILK PEALE! ⟩ Ilumaailma üks vihatumaid õudustrende on jõuliselt tagasi, et jääda!

Unusta lamineerimine, viska pintsetid nurka ja varusta ennast raseerija või stiilse habemenoaga, et võimalikult valutult uue moega kaasas käia! Instastaarid, moelavad, tänavapilt ja sotsiaalmeedia kinnitavad justkui ühest suust: lopsakad ja loomulikud kulmud on eilne päev. Šokeeriva üllatusena on trendikas kulmujoon jälle aastatuhande vahetuse sarnaselt kriipspeenike. Läbi aastakümnete on peenikesi kulme kandnud ja armastanud näiteks Pamela Anderson, kes on selle trendi tõeline reklaamnägu.