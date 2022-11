VÄLDI VIGA ⟩ Seda tüüpi kampsun teeb sind pontsakaks

See muidugi ei tähenda, et sa peaksid täielikult ülisuurtest kampsunitest loobuma. Tasub lihtsalt meelde jätta paar mudelit, mis sind kõige tõenäolisemalt alt veavad.

Palmikutega kampsunid näevad väga armsad välja, kuid need on figuuri jaoks liiga massiivsed. Need «söövad» sinult pikkuse ja lisavad visuaalselt volüümikust. Kui sa aga oledki mõõtmetest pisike, siis on kohev kudum suurepärane viis enda kuju muutmiseks.