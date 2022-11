KÜLMAVÄRINAD ⟩ Eestlase kohtumine UFOdega: hõljusin reaalselt juba oma voodi kohal

Kahtlane valgus aknast sisse paistmas. Pilt on illustratiivne.

«Külmavärinate» saatesse saatis oma loo üks kuulaja, kes palus oma nime mitte nimetada ja kes arvas, et tema juhtum pole midagi erinevat paljudest teistest sarnastest, kuid seda kõhedam see on...