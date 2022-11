See võib inimeste jaoks tähendada erinevaid asju. Mõni peab selle all silmas ainult seksi ning emotsionaalne lähedus puudub täiesti. Teiste jaoks tähendab see ka suudlemist, kallistamist ja muid füüsilise intiimsuse vorme. Neil võib olla emotsionaalne side, kuid see ei pruugi olla romantiline.