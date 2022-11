OSKAD PAKKUDA? ⟩ See on kõige populaarsem kuu kihlumiseks

Väljaande The List andmetel on üks kuu teistest populaarsem, mil mehed libistavad oma kallimatele kihlasõrmuse sõrme – selleks on detsember.

Kõige rohkem ettepanekuid tehakse 25. detsembril ja teisele kohale jääb 24. detsember.

Tegemist ei ole lihtsalt ühest riigist saadud uuringutulemusega, vaid sel ajal asuvad tegudele kõik romantikud üle kogu maailma. Detsember on parim aeg teha otsus veeta kogu ülejäänud elu oma armsamaga. See on ideaalne aeg otsustada, kellele oma südame kingid.

Tavaliselt tõukavad mehi lembehetkedele toredad jõulufilmid, lähedastega koos aja veetmine ja kõige imelise nautimine, mida jõulud endaga kaasa toovad.