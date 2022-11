KAS OLED NÕUS? ⟩ Tema on 2022. aasta seksikaim mees

41-aastane Evans ütles, et ta poleks lapsena eales arvanud, et teda tulevikus atraktiivseks, saati veel Hollywoodi seksikaimaks peetaks. «See oleks ilmselt tee lahedate laua äärde, kus mulle kohta polnud,» sõnas ta tagasihoidlikult. «Mu ema on kindlasti väga õnnelik. Ta on uhke kõige üle, mida ma teen, aga see on midagi, millega ta saab tõesti hoobelda.»