ŠOKEERIV VABADUSEKAOTUS ⟩ Saksamaal leiti väike tüdruk, kes oli 8 aastat luku taga veetnud

Saksamaal vabastati oma kodust kaheksa-aastane tüdruk. Kohalik ajaleht SauerlandKurier ütleb, et ema ja vanavanemad olid last praktiliselt terve tüdruku elu ühes toas luku taga hoidnud. Tüdruk oli vangistuses Lääne-Saksamaal, Attendornis, vanavanemate kodus.

Juhtum on tekitanud Saksamaal tohutult palju küsimusi. Ajalehe andmetel on tüdruk arengupeetusega, füüsilisest väärkohtlemisest ega alatoitumusest märke ei olnud. Tema füüsiline seisund oli aga nii hull, et ta suutis vaevu trepist üles kõndida. Ta pole enda sõnul kordagi metsa näinud, autos istunud ega looduses kõndinud. Miks laps aastateks tuppa lukustati, pole selge.