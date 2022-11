VEIDER PÕHJUS ⟩ Nördinud naine: olen liiga ilus, et tööl käia

Mõistagi ei jäänud selline julge avaldus tagajärgedeta. Paljud teatasid enesekindlale suunamudijale, et ta on laisk ja ärahellitatud.

«Keegi on ärahellitatud. Ma loodan, et sa saad nina pihta, sa vajad seda. Välimusel pole töötegemisega mingit pistmist ja see on kurb, et sul on selline mentaliteet.»