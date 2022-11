Lopezil on eksabikaasa Marc Anthonyga kaksikud, tütar Emme Maribel Muniz ja poeg Maximilian David Muniz.

Laulja on varem rääkinud, millised väärarusaamad tal emadusest olid, eriti oma tiheda graafiku kõrval. «Sa ei kujuta ette, mis tunne on olla ema, kuni sa ei ole ise ema,» ütles Lopez. «Ma andsin oma lastega sõpradele kogu aeg nõu ja nad vaatasid mind, nagu oleks mul kolm pead. Ja siis, kui ma oma kaks last sain, palusin sõna otseses mõttes kõigi oma sõprade käest vabandust.»