PRUUDID OTSAS? ⟩ 87 korda abielus olnud mees võttis järgmiseks kaasaks ühe oma eksidest

61-aastane mees, kelle kohta on avalikustatud vaid eesnimi Kaan, ütles Malaisia väljaandele MalayMail, et tema 88. pruut on tema 86. eksnaine. Abieluseikluste eest Playboy Kuninga hüüdnime saanud seelikukütt selgitas, et ei suutnud vastu panna naise otsusele tema juurde tagasi kolida. Indoneeslane ütles, et pruut on tema järele siiani täiesti arust ära, kuigi esimesel korral kestis nende abielu vaid kuu aega. «Kuigi lahku läksime juba ammu, on meievaheline armastus endiselt tugev,» ütles talunik.