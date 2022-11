PROOVI JÄRELE ⟩ Niimoodi saad lahti mustpeadest ninal

Hormonaalsed muutused teismeeas põhjustavad sageli rohkem rasu tootmist ja ummistunud poore. Ka toitumine võib neid mõjutada. Ent vähe sellest, et need on tavalised, on need ka vältimatud. Kõigil on mingil hetkel elus mustpead. Sestap pole ka turul puudust vahenditest, mis lubavad need näost pühkida. Tuleb vaid teada, kust otsida.