JÄRELVAADATAV ⟩ Isadepäeva konverents «Millal mees on liiga vana?»

Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi arvates «Seda, mis on mehelik, ütleb meile vastassugupool. Mehelik mees on väga subjektiivne hinnang, sest mehelikkuse mõiste on ajastus ja ajas muutuv, lisaks ka vanusega muutuv. Tihti seostatakse mehelikkust sõjardiga, kaitsjaga, sõduriga. Kõige lihtsam soovitus ongi panna vorm selga – see mõjub. Vorm näitab, et tegu on mehega, kes on turvaline ja kes kaitseb,» sõnas Ühtegi.

Rääkides peremudelitest võrdleb Teaduskeskuse AHHAA juhatuse esimees ja teaduse populariseerija Andres Juur neid ettevõtetega. «Igas ettevõttes on juhtkond, nõukogu, töömesilased. Äiad-ämmad, ema-isa on enamasti need, kes nõu annavad. Mõni nõukogu tahab üle pea juhtida, lapselapsi kasvatada – erinevaid nõukogusid on olemas. Aga kes need lapsed siis perekonnas on? On vanemaid, kes käsitlevad lapsi kui kroonijuveele, kes ei tee midagi. On selliseid, kes on tulevased töötajad ja see on kõige mõistlikum. 5aastane on suurepärane koristaja, 7aastane juba on suurepärane kokk. Tahame, et lastest kasvaksid sellised inimesed, kes loovad ise perekonna ja võtavad meid kunagi oma nõukogusse. Nii nagu ettevõtetel on ka perekondadel erinevad mudelid: sihtasutus, mittetulundusühing, osaühing, aktsiaselts. Sihtasutuses näiteks on need, kes selle asutasid ja ka lõpuni välja veavad.»