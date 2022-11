Britney Spears oma ravimatust haigusest: tants leevendab õnneks mu valu

Britney rääkis avameelselt, et tal on parema kehapoole närvikahjustus, mida ei saa ravida. See põhjustab nii valu kui tuimust, kehvadel hommikutel on naisel valus voodistki tõusta. «Mind torgiksid nagu nõelad,» kirjeldas endine pop-printsess. «See rikub mu und, ärkan mitu korda nädalas öösiti torkiva valu peale üles, sest tunnen nagu lebaksin nööpnõeltel.»