Grete Paia sõnul pole öine esinemine artisti jaoks inimlik: raske on anda endast maksimum

«Eestis on siiani olnud mentaliteet see, et ööklubisse minnakse alles kella 01.00 paiku. Huvitav on muidugi see, et koroonapandeemia ajal nägime, et pidutseda on võimalik ka varem. LIVE esinemistega peod algasid kõik mitu head tundi varem. Mujal maailmas see toimib, et sõpradega minnakse välja kohe peale tööd. Võiks siis ka meil see nii olla,» märkis laulja.

Paia kirjeldas oma vabade nädalavahetuste kogemusi, mil on soovinud ise klubisse tantsima minna. «Kui mul on mõni nädalavahetus vaba ja tahan sõpradega välja minna, siis suur elevus tuleb sisse juba nädala sees. Reaalsus on aga see, et reede õhtul kell 22.00 olen nii väsinud, et ma ei jõuagi südaööni oodata. Lähen lihtsalt varem magama. Kurb on see, et varasel õhtutunnil polegi kusagile tantsima minna,» nentis ta.

«Erapeod on õnneks erand. Seal on alati võimalik varem alustada ja ka meie muusikutena oleme seal varem esinema hakanud. Ma ei taha kindlasti üldistada, kuid kui varem saab lavale, siis ka publik on oluliselt adekvaatsem. Saab rohkem aru, mis laval toimub. Joobeaste käib kellaajaga kindlasti käsikäes. Artistina sa tahad laulda inimestele, kes oskavad hinnata seda, mida sa laval teed,» rääkis Grete Paia raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».