VIDEO ⟩ Epp Kärsin: «Meil kõigil on seksuaalfantaasiad, laske need lihtsalt lendu!»

Eesmärk oli ilmselt näidata, et kuitahes palju on keegi erootika vallas tänaseni eksperimenteerinud, ise proovinud, avastanud ja näinud, kindlasti on veelgi rohkem seda, mida sa veel pole teinud ega näinud. «Fantaasiatel ja seksuaalsel avastamisel lage ees ei ole,» kinnitab naudingute koolitaja Epp Kärsin.

Erootikamaailma avamise performance üllatas ja raputas nii julguse kui radikaalsusega. «Aga inimeste fantaasiad - need on veel palju-palju julgemad,» sõnas performance lavastaja Triin Simson.

«Minule väga meeldivad igasugused paelad ja sidumised. Ma arvan, et see on väga kift asi,» räägib sotsiaalmeedia juht Meisi Volt. «Alati kui näen mingeid rihmades inimesi ringi liikumas, siis süda läheb soojaks kohe.» Meisi eelistustes räägib tõenäoliselt kaasa ka moeprofi terav stiilinina - kõikvõimalikud harnessid ja sado-maso elemendid stilistikas on hetkel jõuliselt esile kerkiv trend moepealinnades.

Sotsiaalmeedia juht Meisi Volt armastab stiilseid sidumisi. Miks? Vaata videot, saad veel rohkem teada, mida need armurõõmudele juurde annavad.

On päris elumuutev kui kaugele on erootikamaailma leiutised viimaste aastatega arenenud, et pakkuda orgasme ka neile, kelle jaoks see teekond raskvõitu on. Näiteks korraldas mõne aasta eest omamoodi orgasmirevolutsiooni helilainete tehnoloogia kasututselevõtt erogeensete tsoonide stimuleerimiseks. Naised, kes seni polnud kogenud ühtegi orgasmi või said neid haruhava, hakkasid neid äkki imelihtsalt saama. Alati. Korduvalt. Äkki sai naise naudingust seksi juurde orgaaniliselt kuuluv asi, mitte pühapäevane harv preemia. Niisugused tooted on näiteks kliitorit stimuleerivad Lelo Sona ja Satisfyer Pro 2. Kümned miljonid naised on tänu neile saanud orgasmilõhest üle.

Lelu ei asenda kaaslast

Mänguasjade areng ei tähenda, et meil kaaslasi enam vaja poleks. Orgasmide jaoks tõesti ei ole tarvis ei meest ega naist. Aga me ei seksi vaid selleks, et ise naudingut saada ja pingeid maandada. Parimaks osaks voodis jääb alati just jagamine, armastus ja energiavahetus. Seda ei kompenseeri ka kõige nutikam seksilelu. Ka abimehi voodis kasutab suur osa paare koos. Mõnel on tarvis lausa eraldi tuba sisse seatud, et kogu külluslik naudingute atribuutika kuhugi ära mahutada.

