Võib ju öelda, et kui armastus on suur pole midagi enamat vaja. Aga lisaks kirele, kahele käele ja elavale fantaasiale on teinekord tore ka katsetada. Näiteks korraldas uus tehnoloogia voodilelude maailmas mõne aasta eest orgasmirevolutsiooni ja hulk naisi, kes varem said orgasme harva, hakkasid neid saama just nii tihti kui soovivad. Isu magamistuppa vaheldust tuua ei pea tähendama uut kaaslast, äkki hoopis uut.... las inimesed ise räägivad.