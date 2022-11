OMAKOHUS ⟩ USAs vahistati mees, keda süüdistatakse oma tütre peigmehe hukkamises

23-aastase Brogle'i kadumisest teatas 28. oktoobril Laflexi tütar, kes ütles võimudele, et ei ole oma poiss-sõbrast kuulnud sellest ajast saadik, kui too kaks päeva varem koos tema isaga laoruumi läks.

Brogle'i üürileandja rääkis võimudele, et Laflex helistas talle hiljuti ja küsis, kas üürnik on tema tütrele haiget teinud. Kui üürileandja ütles, et tõepoolest nägi tüdrukut kahe sinise silmaga, siis olevat mees vastanud, et kavatseb Brogle'i tappa ja «auk on juba kaevatud».