HÜVA NÕU ⟩ Kui kaua peab pärast lahkuminekut ootama uue suhtega?

Kõik see jama tuleb läbi elada, enne kui kaalud uue suhte loomist. Läbida tuleb leina etapid: eitamine, viha, kauplemine, depressioon ja aktsepteerimine. Psühhoterapeut Rebecca Hendrix ütles: «See on trauma. See on šokk.» Ta lisas, et tunnete endale tunnistamine on elutähtis, sest kui püüad kaotusvalu vältida või käituda nii, nagu lahkuminekut poleks olnudki, pikendad vaid oma leina. «Ja kui sa ei leina korralikult, tähendab see ka seda, et sa ei lahenda kunagi oma tundeid suhte ja selle lõpu osas. See muutub uuele partnerile emotsionaalselt väga raskeks.»