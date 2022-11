RANGED REEGLID ⟩ Julia Roberts avaldas, kuidas ta oma lapsi kasvatab

Roberts kohtus oma abikaasa Danny Moderiga filmivõtetel ning on õnnelikult 20 aastat koos olnud. Roberts on öelnud, et talle tekivad endiselt liblikad kõhtu, kui ta oma abikaasale mõtleb. Oprah Winfreyle antud intervjuus avaldas ta oma õnne saladuse: «Suur osa sellest on minu abielu. Minu abikaasa Danny on mind tõesti valgustanud. Tänu abielule olen ma kohtunud inimestega ja kogenud kõiki neid väikseid asju, mis on mu elu rikastanud – mitte niivõrd muutnud, vaid lihtsalt rikastanud seda hämmastaval viisil.»