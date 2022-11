Õiglane või mitte? Taksos sünnitanud naine sai šokeeriva arve

Inglismaal Buckinghamshire'is elav Farah Cacanindin oli just alustamas oma 21 kilomeetri pikkust teekonda haiglasse, kui tundis, kuidas sünnitusvalud pihta hakkavad.

«Me olime viis minutit sõitnud, kui mul tulid veed ära,» rääkis Cacanindin New York Postile. «Juht küsis, kas ma tahan, et ta kõrvale tõmbaks, kuid palusin tal jätkata, sest uskusin, et jõuan enne lapse sündi haiglasse,» lisas ta.