Kindralmajor Budanov: Putini teisikute kasutamine on juba levinud praktika

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et Vladimir Putin kasutab vähemalt kolme plastilist operatsiooni läbinud teisikut. Andes oma väitega hoogu spekulatsioonidele despoodi tervise kohta, väitis kindralmajor Budanov, et teisikute kasutamine on nüüdseks juba tavaliseks saanud.

Budanov ütles: «Teada on konkreetselt kolm inimest, kes tema eest avalikel sündmustel esinevad, aga kui palju neid tegelikult on, me ei tea. Ainus, mis neid reedab, on pikkus. See on näha videodel ja piltidel. Samuti žestid, kehakeel ja kõrvalestad, sest need on igal inimesel unikaalsed.»