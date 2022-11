VAATA PILTI ⟩ Selle staari meigi üle naerdakse veel ka aastaid hiljem

Ameerika näitleja ja filmiprodutsent Zachary Quinto sammus 2011. aastal Berliini rahvusvahelisele filmifestivalile, teadmata, et tema näos on midagi valesti. Kuigi sündmusest on möödas aastaid, meenutatakse ja nimetatakse seda endiselt meeskuulsuste seas kõige ebaõnnestunumaks meigiks.