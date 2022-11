Eesti pere Kanaari saartel: selleks, et Tenerifel oleks hea elada, pead tööd tegema ikkagi Eestis

«Võib küll öelda, et meil on nüüd kaks kodu. Meeldib öelda, et Eestis on meil suvila ja Tenerifel talvela. Mina olen koos lastega jõudnud nädalakese Eestis olla ja saanud kõik suvilakesed läbi käia,» sõnas pereema Triin Raave raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Pereisa ja muusik Henrik Raave teeb Eestis olemist sel sügisel veidi pikemalt. «Mina olen kodumaal viibinud juba kolm nädalat, kuid mul on selleks ka põhjust. Abikaasal Triinul on valminud raamat ja seoses sellega on palju põnevat tegevust,» rääkis Henrik Raave.

Henrik Raave on olnud üheksakümnendatel tegus mitmes kohalikus bändis, sealhulgas näiteks teinud kaasa koosseisudes Up'n Down, 6-Pack ja Rumal Noorkuu. «See oli ilus aeg, mis seal salata. Kui ma mõtlen ilusate asjade peale, siis ikka mõtlen ka nende aegade peale. See oli väga ilus sõit minu elus, eriti kui silmas pidada bändikogemusi,» märkis mees.