Lugematud paarid, eriti pikaajalises suhtes, on hädas sellega, et tunnevad seksiisu eri aegadel ning see raskendab sobiva aja leidmist intiimsusteks. Bioloogiliselt võttes kipuvad mehed tahtma seksi hommikuti – nende seksiisu saavutab haripunkti hommikul kella 6–9 vahel, kui testosteroonitase on kõrge. Naised soovivad seksi kõige rohkem kella 23–2 vahel öösel.