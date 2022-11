KES TEEB NII? ⟩ Ema leidis lapse halloween'i kommi seest midagi ohtlikku

Lindsey kaks last Charlie (14) ja Grace (12) näitasid emale maiuspalasid, mille nad pärast poolteist tundi ustele koputamist kogusid. See, mis aga ühe kommi seest välja tuli, oli hirmutav, vahendab Daily Star.

Murelik ema ütles, et tema poeg võttis naabritelt saadud maiustuste seast ühe kommi, et see suhu pista. Kuid enne kui ta selle suhu jõudis pista, märkas ema kommil kahtlast «rohelist joont». Lähemalt vaadates selgus õudusega, et tegu oli kommi sisse peidetud pliiatsiteritaja teraga.