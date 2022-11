«Me kõik arvame, et näeme pärast nutmist paremad välja.» Uus meigitrend on äranutetud nägu

TikTok on üllatusi täis. Praegu lööb platvormil laineid meik, mis jätab mulje, et oled just äsja korraliku peatäie nutnud. «Me kõik arvame, et näeme pärast nutmist paremad välja,» ütlevad TikToki sisuloojad, kes on meigitrendi levimise taga. Kuna voolav ripsmetušš silme all sinna ei kuulu, siis samas – miks mitte proovida?