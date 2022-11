ÕHUS ON ARMASTUST ⟩ Just nendes riikides sõlmitakse enim abielusid

Kogu maailma statistika kohaselt sõlmitakse Küprosel enim abielusid. Küprosel sõlmiti 2019. aastal 8,9 abielu 1000 elaniku kohta. Kreeka mütoloogias peetakse Küprost Aphrodite sünnikohaks «armastuse saareks» ja tundub, et see nimi peab paika.

Teisel kohal on Kesk-Euroopa riik Ungari 6,9 abieluga 1000 elaniku kohta. Ungaris on paaril viimasel aastal abiellujate arv märgatavalt kasvanud. See võib osaliselt olla tingitud asjaolust, et valitsus on abielluvatele ja lapsi saavatele inimestele kehtestanud tugevad rahalised stiimulid.