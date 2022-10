Selline näeb välja naine, kelle kehast 98 protsenti on tätoveeritud

Tätoveeringumodell Amber on kulutanud ulmelisi summasid, et katta kogu oma keha tindist kunstiteostega. Modellil on olnud ka mitmeid teisi ekstreemseid kehamuutmisprotseduure, sealhulgas lõhestatud keel ja teemanthammas.

27-aastast naist on peetud tema otsuse tõttu sageli ühiskonna jaoks sobimatuks ja vastuvõetamatuks, kuid ta pole lasknud end sellest heidutada. Luke’il on Instagramis sadu tuhandeid fänne, kellele modell on eeskujuks ja inspiratsiooniks. Paljud kiidavad tema ainulaadset välimust ja julgust massidest eristuda.

Üks fänn kirjeldas Amberit kui täielikku jumalannat. Teine õhkas: «On imetlusväärne, kuidas oled muutunud elavaks lõuendiks. See on tõepoolest esteetiline.» Osa jälgijaid julgustab naist ebameeldivatele kommentaaridele vastu astuma ja endale kindlaks jääma. Fännide sõnul on Amber täiuslik täpselt sellisena, nagu ta on.

Amber Luke on varem sotsiaalmeedias avaldanud, et võitles teismelisena vaimse tervise probleemidega, kuid avastas, et tätoveeringud on suurepärane viis end väljendada ja muresid leevendada.