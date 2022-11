Vladimir Putin saatis surmaingliteks kutsutud naised Ukrainasse sõdima

Ebaõnnestumistest Ukrainas häiritud Vladimir Putin suurendab vägesid. Rindele saadetakse Putini surmaingliteks kutsutud naised. Need 16 naist on esimesed, kes pärast Teist Maailmasõda õhuväkke on saadetud. Teises maailmasõjas saatis Jossif Stalin piloodina mõlemast soost inimesi ning autasustas Nõukogude Liidu naist kangelase tiitliga.