KASUTAJAD ON MARUS ⟩ Instagram kustutas täna põhjendamatult miljoneid kontosid

Erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel on sõna võtnud murelikud Instagrami kasutajad, keda rakendus on ootamatult hoiatanud, et nende kontod suletakse lõplikult. Murettekitavad hoiatused hakkasid ilmuma täna päeval kella ühe paiku ning nendes lubatakse päeva lõpuks kontod lõplikult sulgeda. Seejärel öeldakse hoiatuses, et konto omanikul on 30 päeva aega otsusega mitte nõustuda. Instagram on nüüd kinnitanud, et probleemist ollakse teadlikud ning sellega tegeletakse.

Praegu pole öeldud ühtegi sõna selle kohta, mis osadele kasutajatele hoiatuse põhjustas, kuid sõnum viitab sellele, et konto suletakse, kuna kasutaja pole järginud rakenduse kasutamise reegleid. Mõned inimesed on koguni teada andnud, et nende kontod on suletud ilma igasuguse hoiatuseta. Kuigi probleem pole tabanud kõiki Instagrami kasutajaid, on paljud kinnitanud, et nende jälgijate ja jälgitavate arv on vähenenud. Selle põhjuseks on suur arv kontosid, mis on sotsiaalvõrgustikust eemaldatud.