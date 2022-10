NÄPUD EEMALE ⟩ Šokeeriv põhjus, miks ei tohi nina nokkida

«Chlamydia pneumoniae võib minna otse nina kaudu ajju, kus see võib vallandada Alzheimeri tõve sarnaseid patoloogiaid,» ütles professor St John, üks uurimuse autoritest. Katsed tõestasid, et nii juhtus hiirtega, nüüd peavad teadlased tõestama, et sama oht on inimestel. «Me teame, et samad bakterid on olemas inimestel, kuid me ei ole välja selgitanud, kuidas nad sinna satuvad,» ütles ta.