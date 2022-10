Need kolm lihtsat sammu annavad su näole enneolematult särava jume

Esimene samm: koorimine

Pärast naha korralikku puhastamist on soovituslik kasutada happega rikastatud keemilist koorijat. Parema efekti saavutamiseks võib enne koorimist nahka aurutada, et koorija igasse nahapoori jõuaks. Happed alandavad naha pH-d, et lahustada keratiini, mis aitab surnud naharakud näolt eemaldada.

Seejärel tuleks kasutada füüsilist koorijat, näiteks õrnale nahale mõeldud näokoorijat. Esmapilgul võib tunduda kahekordne koorimine nahale liiga karmina, mis võib ülitundliku naha puhul ka nii olla, kuid enamasti on just see koheselt särava näo võti. Teise koorimise järel on nahal uued terved rakud ning see saab paremini hingata.

Teine samm: mask

Mask on igaühe jaoks erinev, sõltuvalt naha vajadustest. Kui on vaja kuivust leevendada, tasub valida kreemjas õlipõhine mask, et toita nahka niiskuse ja rasvhapetega. Kui peamine mure on väsinud nahk, tuleks eelistada savipõhist maski, et oma pooridest rohkem mustust ja õli kätte saada. Eri päevadel võib kasutada ka erinevate toimetega maske, vastavalt sellele, millest nahal parasjagu suurim puudus on.

Kolmas samm: näonaha turgutamine

Pärast maski maha pesemist on aeg nahka turgutada. Kohe peale maski näolt eemaldamist on kasulik kanda nahale seerumit, sest nahk on pärast koorimist sellele eriti vastuvõtlik. Siiski kehtib ka näohoolduses põhimõte, et vähem on rohkem: näohoolduse lõpus tasub vältida liigset seerumite ja õlide kasutamist. Nahk suudab endasse imada piiratud koguse tooteid, seega võiks seerumi järel kanda näole vaid niisutavat kreemi ja näohoolduse lõpetatuks lugeda.