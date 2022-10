See kiire muutus ilurutiinis vähendab juuste väljalangemist

Dermatoloog Iris Rubini sõnul võrdub juuksehooldus koguni nahahooldusega. See tähendab, et tooted, mida kasutatakse ainult juuksekiududel, võivad samuti mõjutada naha seisukorda.

«Juuksetooted võivad sattuda nahale ja ummistada poore, ärritada ja kuivatada nahka või põhjustada ekseemi ja muid nahahaigusi. Mõnel juhul võivad need viia isegi juuste väljalangemiseni,» räägib Harvardis õppinud dermatoloog Iris Rubin, kes on spetsialiseerunud peanaha tervisele. Ta on loonud ka oma ettevõtte SEEN Hair Care, kus loob peanahka mitteärritavaid nahahooldustooteid.