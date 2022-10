KUUMAD VIDEOD ⟩ Kim Kardashian näitas kurve seksikas lateksist kostüümis

Kätte on jõudnud kauaoodatud Halloween ja seega avaneb võimalus tõmmata selga kõige jubedam või julgem kostüüm, mis kapinurgas oma aega on oodanud. Kardashianite jaoks on Halloweeni tähistamine ülimalt oluline – kostüüme planeeritakse peresiseselt juba kuid varem. Sellel aastal kehastus Kim tegelaseks Mystique filmist «X-Mehed».