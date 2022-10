Just sel põhjusel käis ta vähemalt viis korda ka poisi pere kodu krundi servas vaatamas, kas ta näeb midagi huvitavat. Kord läks ta õuele, kõndis majale lähemale ja piilus akendest sisse. Naine ise ütles, et ta on näinud õuest pimedast hästi valgustatud ruumidesse, sest perel polnud kunagi akendel kardinaid ees.