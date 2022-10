Sonja oli seksitööga alustades vaid 18-aastane. Algul oli meeste tähelepanu ja lihtsalt tulnud raha joovastav, kuid nüüd arvab ta, et maksis selle eest liiga suurt lõivu.

«Ma ei teadnud ega osanud ette kujutada, milline see töö päriselus on. See oli kõditav tunne. Seksitöö tundus mingi müstilise ja keelatud viljana, ütleb neiu.