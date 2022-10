VIDEO ⟩ Puhka rahus, pakirobot: töökas masinake leidis oma lõpu rongi rataste all

Tagasihoidlik ja armas toidu kohaletoimetamise robot on vaatepilt, mis on muutunud täiesti tavaliseks ja igapäevaseks. Idee on ju imeline - sinu toiduained sõidavad vaikselt ise sinuni, sel ajal, kui saad rõskel sügisõhtul diivanil lõõgastuda ja filmi vaadata.