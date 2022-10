FÄNNID ON ŠOKIS ⟩ Cindy Crawford ja tema tütar Kaia Gerber näevad välja nagu kaks tilka vett

Gerberil ei kulunud kaua aega, et astuda oma ema jälgedes modellindusse. Kümneaastaselt tegi ta oma esimese kampaania Versacele ja 14-aastaselt poseeris Itaalia Vogue'is. Sellest ajast peale on Kaia olnud modellimaastikul tõusev täht ning tema karjääris on juba olnud mitmeid paralleele tema kuulsa ema Cindyga. Mõlemad on teinud koostööd Versace, Chaneli, Michael Korsi ja Valentinoga ning olnud korduvalt Vogue’i kaanel. «Ma poleks kunagi arvanud, et hakkame tööelus nii tihedalt kokku puutuma,» tõdes Crawford 2019. aastal Vogue'ile.