60-aastane mees püstitas kõrvitsaga jõel aerutades Guinessi rekordi

Hansen sõnas, et idee maailmarekordi püüdmiseks sai ta pärast seda, kui osales kõrvitsakasvatuse seminaril Oregonis ja kohtus eelmise rekordiomanikuga. Tal kulus viis aastat, et saada kõrvits, mis oleks piisavalt suur, et ta finišijoonest üle saada. «Olen kasvatanud palju ebapiisava suurusega kõrvitsaid,» ütles Hansen ja märkis, et on kasvatanud tuhandeid kõrvitsaid vahemikus 90-180 kilogrammi. Võidu tõi lõpuks koju 383 kilogrammi kaalunud kõrvits.