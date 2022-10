KAS OLED ÖELNUD? ⟩ 3 seksikaimat sõna, mida naine võib mehele öelda

Mees, kes on ühenduses oma meheliku olemusega, ei pea üldiselt seksikaks, kui intiimpartner teda voodisse kamandab. Ka enamik naisi ei pea väga seksikaks meest, kes alandlikult tema korraldusi täidab. Seksikusel pole sel juhul midagi pistmist seksi endaga, vaid see on seotud emotsionaalse tasemega ja sellega, et tunned, et teine ​​inimene on emotsionaalselt lähedane.

Tegelikult on kõige seksikamad sõnad, mida naine mehele öelda võib: «ma usaldan sind». Kui naine lausub need kolm sõna mehele, tunneb ta end kohe mehelikumana ning sõnad loovad ka vastastikuse pühendumise. Need sõnad on nii võimsad, et mees võib ootamatult leida inspiratsiooni hüpata köiga mööda kõrgeid hooneid ja päästa puud otsast kassipoegi.

Need kolm sõna paneb iga mehe end seksikana tundma. Sest kui ta need sõnad tõeliselt vastu võtab, käivitub tema ürgne mehelikkus, tugevdades teda otsusekindlusega ja süvendades tema pühendumust eesmärgile.

Vastastikune usaldus on nagunii suhtes üks olulisemaid asju, seega pole ime, et usalduse avaldamine ja mehe usaldusväärsusse uskumine on tema meelest seksikaim asi üldse.