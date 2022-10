«Kui ma olen koomas, teen ikka kord nädalas küüsi» Kardashianid avaldasid oma surmajärgsed soovid

Kardashianite peres tulid surmateemad jutuks ajal, mil Kris taastus puusaliigese asendamise operatsioonist. Kris mainis, et tema teine ​​tütar Kim Kardashian oli palunud arstil tema luud operatsiooni järel alles jätta, et need ehteks muuta, mille järel avaldas Khloé oma ema soovi. «Mäletad, kui sa tahtsid, et sinu tuhast meile kaelakeed tehtaks?» küsis Khloé. «See on suurepärane idee,» ütles Kris. Naiste vahel tekkis korraks lahkheli, sest Khloé'le tundus mõte veider, kuid Krisile mitte.

Tuhastamise järel säilmetest ehete tegemine pole midagi uut ja selle jaoks on loodud lausa eraldi ettevõtted. Mõned neist muudavad tuha mälestusteemantideks, teised loovad tuhastatud säilmetest klaasikunsti. Krisile teadaolevalt ei soovi Kylie, et teda pärast surma tuhastatakse. Perekond avalikustas, et on mõelnud mausoleumi kasuks otsustada, et seda perekonna matmispaigana kasutada. Khloé arvates on nende perekond aga mausoleumi jaoks liiga suur, mistõttu pakkus Kylie välja piirata sealsete perekonnaliikmete arvu.

Episoodi ajal antud pihtimuses teatas Khloé, et tema testament sisaldab ka konkreetseid soove, millel pole tema matmiseelistustega mingit pistmist. «Kui ma olen koomas, teen ikka kord nädalas küüsi, see on ka minu testamendis kirjas,» ütles ta. Naise sõnul on see vajalik, sest inimesed käivad teda sellel ajal vaatamas.