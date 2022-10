TEEB UHKEKS ⟩ Sanna Marin pälvis erootikamessil pikantse auhinna

Soome Iltalehti kirjutab , et peaminister Sanna Marin on saanud Sexpeditioni erootikamessi Kuldse Peenise auhinna.

Messi pressiteate kohaselt on auhind vana traditsioon ning see taaselustatakse messi 30. juubeliaasta auks.

Messi pressiteates on kirjas: «Vaatamata oma avalikule rollile tohutu surve all, teab see tugev naine, kuidas hoolitseda oma piiride eest avaliku ja eraelu vahel ning võtab aega ka enda ja oma isikliku elu jaoks. Ja igaüks, kes on näinud Marini kuulsat peovideot, võib kinnitada, et erootiline laeng on temas tugevalt olemas!»