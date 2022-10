Suurbritannia peaministri töö- ja elukoha Downing Street 10 musta ust on viimasel ajal päris palju näidatud. Peaministrid tulevad ja lähevad, kuid keegi on kindlalt kohal – üha rohkem kuulsust koguv kass Larry, kes on näinud lähedalt nii palju maailma liidreid, et tema memuaarid oleksid muljetest pungil, kui ta vaid kirjutada oskaks.