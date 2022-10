HEA TEADA ⟩ Kas kohv ajab rohkem pissile kui vesi?

Quayle kinnitab, et kohv pagendab tõepoolest inimese kiiremini vetsu kui vesi. Nii et kui sa asendad oma hommikukohvi võrdse koguse tavalise veega, siis tõenäoliselt ajab sind vähem vetsu. Asi on selles, et kuigi kohv koosneb peamiselt veest, on selles aktiivne koostisosa – kofeiin –, mis paneb keha rohkem uriini tootma. Teisisõnu, kofeiin on diureetikum.